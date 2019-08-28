Salihli'de tenis kortları yenileniyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki tenis kortları Salihli Belediyesi tarafından yenileniyor. Tenis kortlarının yenilenmesiyle, ilçede futbol, tekvando, judo ve diğer spor dallarının yanında tenis sporu da iddialı bir duruma gelmesi bekleniyor.

Tenis Spor Derneği Başkanı Caner Atagöz, Salihli Belediyesi tarafından yenilenen ve yenilenecek olan kortlarla ilçenin önemli turnuvalara ev sahipliği yapacağını söyledi. Atagöz, kortların kullanılamaz halde olduğu için bugüne kadar rakiplerini ilçeye davet edemediklerini dile getirdi. Tenis kortlarına verdiği desteklerinden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eden Atagöz, tenis kortlarının en büyük eksiğinin ise aydınlatılması olduğunu belirtti. Atagöz “Sahalar aydınlatılırsa hem seyirciler, hem de sporcular açısından potansiyeli geniş bir spor dalını, daha da popüler bir duruma gelir” dedi.