Salihli'de toplu sözleşme sevinci, en düşük maaş 3 bin lira

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren görüşmeler sonrasında belediye şirket işçilerine en düşük 3 bin, en yüksek 4 bin lira maaş verilmesi karara bağlandı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin arasında uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi mutlu son ile bitti. Salihli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında Salihli Belediyesi Personel A. Ş. bünyesinde çalışan sürekli işçileri kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Önümüzdeki 1,5 yılı kapsayan yeni sözleşmeye göre, en düşük işçi maaşı 3 bin lira en yüksek işçi maaşı ise 4 bin lira oldu.

"En düşük işçi maaşı 3 bin lira yaptık"

Salihli Belediyesi, 1 Temmuz 2020'de başlayan ve 701 belediye şirket işçileri için Belediye-İş Sendikasıyla yürütülen toplu iş sözleşme sürecini tamamlanırken, Belediye Meclis Salonunda imza töreni düzenlendi. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "1 Temmuz 2020'de başladığımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerini hayırlısıyla tamamladık ve imzaladığımız bu sözleşme ile maaşlarınızda yüzde 21 artış yaptık. Önümüzdeki 1,5 yılı kapsayan yeni sözleşmeye göre, en düşük işçi maaşı 3 bin lira en yüksek işçi maaşı ise 4 bin lira oldu. Maaş artışları 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olacak. Hepinize hayırlı olsun” dedi. Belediye şirket bünyesinde çalışan işçilerin sendikal hakka da kavuştuğunu belirten Başkan Kayda, “Biz yol arkadaşlarımızı seviyoruz. Salihli Belediyesini işçilerin sırtında sopa kıran zihniyetten kurtardık. İşçilerimizin tüm sosyal ve insani haklarını verdik ve vermeye devam ediyoruz. Sizler için ne yapsak azdır. Hepimizin bu ülkeye, bu güzel şehre hizmeti var. Mesai arkadaşlarıma insan onurunu incitmeden tüm haklarını veriyoruz. Allah, hepinize sağlık, huzur ve mutluluk versin” diye konuştu.

"Günlük yevmiye 112 lira"

Belediye şirket işçilerinin yaşam standartlarını yükseltmek adına maaşları günün ekonomik şartları oranında attırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Şirket bünyesinde çalışan işçilerimizin günlük yevmiyesi 112 lira oldu. İşçilerimiz, Kasım ve Mayıs ayı sonunda 8'er yevmiye, eğitim ve yakacak yardımı, Ramazan Bayramında 100 lira, Kurban Bayramında 150 lira alacak. Temizlik İşlerinde çalışan işçilerimize 100 lira ödenecek” dedi.

Sendika başkanından Başkan Kayda'ya teşekkür

Şirket işçileri adına Başkan Zeki Kayda'ya çiçek ve plaket takdim eden Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, “İşçi arkadaşlarımız ve sendikamız adına emeğe ve emekçiye verdiğiniz değerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda, yine bir ilke imza atarak işçi arkadaşlarımıza hak ettiğini verdi” dedi.

İmza törenine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, Salihli Belediyesi Personel A.Ş. Yönetimi, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, belediye daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.