Salihli'de toplumsal farkındalık oluşturma etkinliği

Salihli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin ortaklaşa düzenlediği ruh sağlığı hastalarına yönelik damgalama ve toplumsal farkındalık oluşturma konulu etkinlik yoğun ilgi gördü.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği skeç ilgiyle izlendi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarının sergilediği halk oyunları gösterileri ve seslendirdikleri şarkılar ile farkındalık oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Gürsoy, ”Salihli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Mart 2017'de hastanemiz bünyesinde faaliyete geçmiş olup iki yılda takip edilen hasta sayısı 305'e ulaşmıştır. Amacımız psikososyal destek için toplumsal farkındalık oluşturabilmek, hastaların takip ve tedavilerini düzenlemek, onların aile içi iletişimini arttırmak, sosyal hakları hakkında bilinçlendirmek ve en önemlisi bu hastalarımızın tekrar hastaneye yatış oranlarında azalma sağlayabilmektir. Son iki yılımızı değerlendirdiğimizde amacımıza ulaşma yolunda doğru adımlar attığımızı görmekteyiz. Hastalarımızın tekrar hastaneye yatış oranlarında yüzde 80 oranında azalma sağlanmıştır. Salihli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin kısa sürede bu noktaya gelmesindeki en önemli etkenin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ekibinin oluşturduğu dinamikten kaynaklandığını söylemeden edemeyeceğim. Ekibimiz iyi bir uyum yakalamış olup özveri ile çalışmalarına devam etmekte, hedeflerini hep bir adım ileriye taşımaktadır” dedi.

Etkinliğe ise İlçe Kaymakamı Levent Kılıç, Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Gürsoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.