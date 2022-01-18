Salihli'de trafik ekiplerinden motosiklet uygulaması

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş 30 motosiklet sürücüsüne toplamda 35 bin 405 lira cezai işlem uygulandı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik Kurudere Caddesi'nde denetim yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Denetimlerde 100 motosiklet kontrol edilirken, 30 motosiklet sürücüsüne 35 bin 405 lira cezai işlem uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır, trafiği düzene sokmak ve kazaları önlemek için yapılan motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi.