Salihli'de trafik haftası denetimleri

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında E-96 karayolunda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, araçları tek tek durdurup, başta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme de bulunup sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmeler yapıldı.

Farkındalık oluşturmak için Trafik haftasında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır “Salihli'de araç sürücüsü ve yayaları durdurarak, emniyet kemeri kullanmanın önemi, aşırı hız yapmanın sakıncaları, alkollü araç kullanmanın oluşturduğu riskler, hatalı sollama ve yakın takibin neden olduğu kazalar ile trafikte diğer yol kullanıcılarına saygı konusunda bilgilendirmelerde bulunduk” dedi. Çakır, meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından bu ve buna benzer uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında hazırlanan 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' ve 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' mesajlarını içeren afiş ve ilanlar, Salihli'de belli noktalara asılarak trafik kurallarının önemine dikkat çekildi.