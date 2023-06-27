Salihli'de trafikteki ekobislere sıkı denetim

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kullanımı her geçen gün artarak devam eden ve halk arasında “sessiz tehlike” olarak anılan elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim başlattı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, kentte meydana gelen ekobis kazalarını en aza indirmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerinin önüne geçmek için sıkı bir denetim başlattı. Kentin muhtelif yerlerinde yapılan uygulamalarda evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, tescili olmayan elektrikli bisikletler ise trafikten men edilip, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Salihli'de elektrikli bisikletlere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.