Salihli'de Türkçüler Günü'ne mehteranlı kutlama

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türk Ocakları Salihli Şubesi, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü kutladı. Türkistan pilavı hayrının yapıldığı etkinlik, mehteran takımının gösterileri ile renklendi.

Salihli'de 3 Mayıs Türkçüler Günü, Ersin Aybar başkanlığındaki Türk Ocakları Salihli Şubesi yönetimi tarafından Türk Ocakları Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkistan pilavı ve ayran hayrının yapıldığı etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterileri de yer aldı. Türkistan pilavı hayrında ise Ocak Başkanı Aybar, kazanın başına geçip vatandaşlara pilav ikram ederken, hayra vatandaşlar ise büyük ilgi gösterdi.

“Tüm Türk Dünyasının ve Yüce Türk Milletinin 3 Mayıs Türkçülük Bayramı Kutlu olsun” diyen Ocak Başkanı Aybar, 1944 yılından bu yana 3 Mayıs'ın Türk Milliyetçileri tarafından Türkçüler Günü olarak kutlandığını söyledi. Türk Ocakları Salihli Şubesi olarak her yıl 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü düzenledikleri etkinliklerle kutladıklarını belirten Aybar, “Türk Ocakları Meydanı'nda her yıl kutlamaya devam edeceğiz. Bu önemli günde daha içlerinde milli şuur ve iman ateşi bir an olsun sönmeyen ve Türk milliyetçiliğini tarihin altın sayfalarını oluşturan ülkü devleri başta Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere hepsini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Türkçüler Günü kutlama etkinliğine Şube Başkanı Ersin Aybar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.