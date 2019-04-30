Salihli'de üretici kadın pazarı ilgi çekti

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadınlar Birliğinin geleneksel 'Üretici Kadın Pazarı' yoğun ilgi gördü.

Bir kafenin bahçesinde açılan pazarda 101 stantta el emeği göz nuru eserler sergilendi. Salihlili kadınlar, bir yandan satış yaparken, diğer yandan da yeni bağlantılar kurdu. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, kadınların sosyal hayatta ve iş yaşamında daha fazla yer alması konusuna vurgu yaptı. Kadınların üretken olduğunu ama bu üretkenliği maddi kazanca dönüştüremediğini belirten Yüksel, “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Üretici Kadın Pazarı'nda stant açan Salihlili kadınlar, evlerinde ürettikleri el işleri ve pasta- böreklerle aile bütçelerine katkı sağlamaktadır. Bu etkinliğin kadınlara ufuk açtığına inanıyorum. Bununla birlikte bu etkinlik, Salihli TSO Kadınlar Birliği'nin burs sağladığı 15 üniversiteli kız öğrencinin de masraflarına destek olmaktadır. Kadınlar birliğini bu güzel etkinlik için yürekten kutluyorum” dedi.

Stantları dolaşarak satışa sunulan ürünleri yakından inceleyen ve kadınlarla sohbet eden Manisa Valisi Deniz, sunulan börek ve tatlıların da tadına baktı. Yapılan açılış konuşmasında 'Üretici Kadın Pazarı'nı düzenleyen Salihli TSO Kadınlar Birliği'ni ve katılımcıları kutlayan Deniz, “Milletçe kadın gücünün neler yapabileceğini Kurtuluş Savaşı mücadelemizde gördük. Kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayatta daha çok var olmalıdır. Hiçbir kuş tek kanatla uçamaz. Kadın ve erkek birlikte çalışıp Ülkemizi kalkındırmalı, çocuklarımızın yarınlarını güzelleştirmeliyiz. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye'nin temelidir. Bu yüzden kadın istihdamı yüzde 50 seviyelerine gelmelidir. Bizler bu konuda sizlere elimizden gelen desteği sağlayacağız. Siz değerli kadınlarımızı çalışmalarınız için tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

101 kadının stant açtığı açık havadaki etkinliğe; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı M. Süreyya Karaoğlu, Salihli Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı Süleyman Oral, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Salihli halkı katıldı.