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Salihli'de uygulamalı kurban kesim eğitimi

Salihli Belediyesi ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim kursu düzenlendi.


Kursun, her yıl Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen kursun, kurban kesimlerinin dini esaslara uygun bir şekilde yapılması ve ekonomik değeri olan kurban derisinin zayiat vermeden ekonomiye kazandırılması amacıyla düzenlendiği açıklandı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahasında gerçekleştirilen kursa katılan 31 kursiyere, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı ve Veteriner Hekim Barış Karabıyık nezaretinde kurban kesim eğitimi veriliyor. Salihli Belediyesi ile Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kursta, kurban kesiminin dini kurallar ve sağlığa uygunluk ile bulaşıcı hastalıklar konusunda kursiyerlere uygulamalı bir eğitim verilerek 3 günlük eğitimin sonunda ise katılımcıların kurban kesim sertifikası almaya hak kazanacağı belirtildi.

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