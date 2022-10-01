Salihli'de uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve baskın düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 124,62 gram esrar maddesi, 6,02 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden A.A. (31) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.