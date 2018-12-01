Salihli'de vatandaşları ısıtan hizmet

Manisa'nın Salihli ilçesinde jeotermal enerji ile ısınan evlere müjdeli haber geldi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye adına kayıtlı jeotermal işletme ruhsatlı sahanın 30 yıllık süreyle 1.5 milyon lira bedelle kiralandığını ifade ederek, “2014 seçimlerinde halkımıza ne sözü verdiysek hepsini yaptık. Salihli'de vatandaşlarımızı ısıtmak için yola çıktık ve Salihli'ye verdiğim ısıtma sözünü de yerine getirdim. Yıllardır açılan 28 kuyudan sadece 6 tanesi aktif ancak bu kuyulardan gelen sıcak su ile vatandaşlarımız yeterli ısınamıyordu. San 9 ve San 10 kuyularından gelen sıcak su sayesinde halkımız bu kıştan itibaren evlerinde hiç üşümeyecek. Bunun garantisini veriyorum. Bundan böyle Salihlimiz hem ısınacak hem de gelir elde edecek. Jeotermal enerji ile ısınan vatandaşlarımızın evlerine 95 derece sıcaklığa sahip sıcak su dağıtımı başladı. Tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.