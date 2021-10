Salihli'de velilerden 'Taşınma tepkisi'

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yer değişikliği yapılacak olması iddiası velilerin tepkisine neden oldu.

Salihli'nin Seyrantepe Mahallesi'nde eğitim öğretim hayatına yıllardır sürdüren Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun Barış Mahallesi'nde kapanan özel bir okul binasına taşınacak olması, okul mezunları, öğrenci velileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepki gösterildi.

Okul binası önünde açıklama yapan öğrenci velilerinden İbrahim Uçar, okulun başka bir yere taşınacak olmasını üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Uçar, okulun mevcut durumunun ilçe merkezinde olmasının ulaşım, sağlık ve eğitim açısından çok elverişli pozisyonda olduğunu, taşınacak olan yerin ise şehir dışında ve ulaşım sıkıntısının yer aldığı bölgede bulunduğunu vurguladı. Uçar, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu karardan acilen vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İki engelli çocuk annesi olduğunu belirten diğer öğrenci velilerinden Sevgi Odabaşı, “Hayat bizim için yeterince zor, okulumuzun yerini değiştirerek bizim hayatımızı daha da zorlaştırmayın, aldığımız nefesi kesmeyin” derken, okuldan mezun olan öğrencilerden Emine Malçuk ise, “Okumayı, yazmayı ben burada öğrenip, yurt dışında okulumuzu başarıyla temsil ettim. Okulumuzun burada eğitime devam etmesini istiyorum.” dedi.

Okulun yapımında pay sahibi olan Salihli Eğitilebilir Özürlüleri Koruma Derneği Başkanı Gülgün Yalvaç ise 1991 yılında derneği kurup, bağışçıların desteği ile okulu yapıp, ilçeye ve özel çocuklara kazandırdıklarını söyledi. “Türkiye'de böyle bir okul yok” diyen Yalvaç, “Okulumuzun başka bir yere taşınıp, buraya ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taşınacak olmasını duyduğumuz günden beri uykularımız kaçtı. Şunu herkes iyi bilsin ki burada eğitim, öğretim gören özel çocuklarımızdır. Buradaki her şey özel çocukların eğitimine uygundur. Buradan, okulu taşıma kararı alanların vicdanlarına seslenmek istiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her yerde olur, fakat bu özel çocukların eğitimi her yerde olmaz” diyerek tepki gösterdi. Yalvaç, okulun yapımında Manisa Valiliği tarafından imzalanan protokole her zaman sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.