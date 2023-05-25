Salihli'de yağışlara karşı önlemler devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgara temizliklerini sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçe genelinde ana arterlerde başlanan temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda Gökçepınar Caddesinde bulunan yağmur suyu ızgaraları temizlendi, Meyve ve Sebze halinde 2 adet yağmur suyu ızgarası yapıldı. Ayrıca çevrede kirlilik oluşturacak maddeler de ekipler tarafından toplandı. Vatandaşlarımızın yağışlı havalarda sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı yaşayacağı mağduriyetin önüne geçildi.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle artık ani yağışlar meydana geliyor. Bu yağışlarda yolların suyla kaplanması, vatandaşın geçiş sıkıntısı yaşamasının nedeni de ızgaraların içindeki çöplerden kaynaklanıyor. Bunların temizlenip daha iyi bir şekilde işlemesinin sağlanması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı ile tüm ekiplerimiz ile sahadayız. İl genelinde bu yöndeki çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı yağmur suyu ızgaralarını çöp olarak kullanmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.