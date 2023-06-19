Salihli'de yağmur suyu ızgaraları temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde yağmur suyu ızgaralarının temizliğine devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi ile Aksoy Mahallesi Gökçepınar Caddesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alındı.

"Yağmursuyu ızgaralarını çöplük olarak kullanmayalım"

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yağışlı havalarda taşkınları önlemek adına il genelinde bulunan tüm yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmalarda Salihli ilçemize bağlı Sağlık Mahallesi ile Aksoy Mahallesi Gökçepınar Caddesinde de temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız tarafından şuursuz bir şekilde ızgaraya atılan çöpler veya yabancı maddeler suyun akışını engelliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını ve ızgaraları çöplük olarak kullanmamalarını rica ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün ‘daha temiz bir Manisa' hedefi istikâmetinde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.