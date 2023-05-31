Salihli'de yaralı gri balıkçıl tedavi altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaralı halde bulanan gri balıkçıl tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi'ndeki bir çiftlikte Recep ve Eymen Paşa kardeşler tarafından yaralı halde gri balıkçıl kuşu bulundu. İki kardeş durumu babası Rasim Paşa'ya iletti. Baba Rasim ve çocukları, Recep ve Eymen Paşa, yaralı gri balıkçılı Doğa Koruma Milli Parklar Salihli Şefliğine götürüp ekiplere teslim etti. Yapılan ilk muayenesinde gri balıkçılın kanadının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı kuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.