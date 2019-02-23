Salihli'de yarın deve güreşi şenliği var

'sü düzenlenecek olan deve güreşleri şenliği, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin çeşitli illerinden gelecek güreşçi develerin katılımı ile yarın yapılacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda himayesinde düzenlenen ve bu yıl 4.'sü gerçekleştirilecek olan Salihli Deve Güreşleri Şenliği, yarın Barış Mahallesi mevkiinde yer alan deve güreşi arenasında yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak olan güreşlere 100'ün üzerinde güreşçi deve katılırken, develer kıyasıya mücadele verecek. Bölgenin büyük deve güreşlerinden birini düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Deve güreşleri kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bizde Salihli'de bu kültürü 4 yıldır yaşatmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan Kayda, tüm bölge halkını deve güreşlerine davet etti.

Öte yandan güreşlere girişlerin ücretsiz olduğu belirtildi.