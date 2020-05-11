Salihli'de yaya geçidi çizgileri yenilendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirildi.

“Önce yaya güvenliği”

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Belediyesi katkıları ile gerçekleştirilen çalışmaların şehrin farklı bölgelerinde de devam edeceğini söyledi. Başaran, “Yayaların ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı içerisinde olmaları için yaya geçidi çizgileri çok önemli. Bu kapsamda şehrimizin önemli noktalarında "Önce Yaya" ikonlarını çizilerek boyanmıştı. Deforme olan bu çizgilerimiz yenilendi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak yayalarımızın güvenli bir şekilde bu alanları kullanmaları için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.