Salihli'de yaz spor okulları kapılarını açıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde miniklerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesini amaçlayan Salihli Belediyesi'nde, Yaz Spor Okulları kapılarını açıyor. Yaz spor okullarında futbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi, karate, jimnastik ve kort tenisi dallarında eğitim verileceği öğrenildi.

Salihlili çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına projeler geliştiren Salihli Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile öğrencileri sporla buluşturuyor. Sekiz branşta açılacak ve temel eğitimin verileceği yaz spor okullarının kayıtları başladı. Kayıtlar Belediye Spor Salonu'nda yapılırken, yaz spor okulları 27 Haziran Perşembe günü başlayıp, 30 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Spor yaparak sağlıklı büyüyen nesillere imza atmak adına miniklere yatırım yaptıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Geleceğimizin güvencesi yavrularımızın, spora başlamalarını ve tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini ahlaklı, sağlıklı, nitelikli yetişmelerini sağlamak amacıyla bu yılki Yaz Spor Okullarımızı açıyoruz. Yaz spor okulları onların hem bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, okul yaşantılarında da başarılarına artı değer katacak. Uzman eğitmenlerimizin gözetiminde 8 branşta eğitim alacak yavrularımız, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinerek sosyal gelişim de sağlayacak” dedi.