Salihli'de yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, meclis üyeleri 14 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Salihli Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçilerek güven tazeleyen Başkan Zeki Kayda, yeni dönemin ülkemize ve Salihli'ye hayırlar getirmesini diledi. Yeni seçilen meclis üyelerini tebrik ederek açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, “Salihli'ye geçmiş 5 yılda Büyükşehir Belediyemiz ile çok büyük yatırımlar kazandırdık. Şimdi daha güçlü ve tecrübeliyiz. Büyükşehir ile bütünleşmiş, devletin ve hükümetin gücünü de yanına almış bir Salihli Belediyesi olarak, yeni dönemde çok daha büyük projeleri ve hizmetleri gerçekleştireceğiz. Mecliste alacağımız kararlar Salihli'ye hayırlı olsun” dedi.

Seçimler yapıldı

Parti grup sözcüleri İsa Yıldırım, Mehmet Uyğun, Koray Kaplan ve Ulvi Murat Tunca'nın dilek ve temennilerini dile getirdiği toplantıda meclis 1.Başkan Vekilliğine Mehmet Uyğun, 2. Başkan Vekilliğine ise Basri Ersoy seçildi. Meclis başkanlık divanı asil üyeliklerine MHP'den Esra Gündoğdu ve Fethi Söğüt, yedek üyeliklere ise MHP'den Hüseyin Yılmaz ve Fatma Ünlü, Belediye Encümenine MHP'den Mehmet Uyğun, İsa Yıldırım ve İskender Artemel seçildi. Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonuna MHP'den Metin Durmaz, İrfan Demir ve Pınar Kaplan, CHP'den Yavuz Özdem ve Abidin Alpaslan, İmar Komisyonuna MHP'den Yücel Kaşıkçı, Hüseyin Yılmaz ve Fatma Ünlü, CHP'den Koray Kaplan ve Tamer Aluş, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna MHP'den Ahmet Yılmaz, İsa Uysal ve Fethi Söğüt, CHP'den Tayyar Ünsal ve Ozan Taşdelen, Ege Belediyeler Birliği asil üyeliğe MHP'den Yunus Candan, yedek üyeliğe MHP'den Fethi Söğüt, Jeopark Belediyeler Birliği asil üyeliklerine MHP'den Adnan Karataş, Yunus Candan ve İsa Yıldırım, yedek üyeliklere ise MHP'den Pınar Kaplan ve Esra Gündoğdu seçildi. Meclis başkan vekilliği, meclis başkanlık divanı ve belediye encümen üyeleri gizli oylama ile belirlenirken, diğer komisyon üyeleri ise açık oylama ile belirlendi.

Kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı verilmesi için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetkinin verildiği toplantıda, 2018 yılı Denetim Raporu meclise sunulurken, 2018 yılı Faaliyet Raporu ise oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin her ayın ilk haftası Salı Günü toplanmasının kararlaştırıldığı toplantıda meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi de kararlaştırıldı.

Yeni dönemin ilk toplantısına, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Salihli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ise 7 Mayıs Salı günü saat 21.00'da yapılacağı bildirildi.