Salihli'de yeni köprülerin ayak temelleri atılıyor

Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Yılmaz ve Poyrazdamları Mahallesi'nde yapılacak olan yeni köprülerin ayak temelleri atılıyor. Yeni köprü inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 4 ayak üzerine inşa edilen köprüye toplamda 32 adet fore kazık temeli atıldığını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer ile birlikte köprü inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Kayda, müteahhit firma yetkilisi Murat Çınar'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yeni köprü çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü işaret eden Başkan Kayda, “Belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde Yılmaz Mahallemize kazandıracağımız yeni köprünün ayak temelleri atılıyor. 4 ayak üzerine inşa edilecek köprünün her bir ayağına 8 adet olmak üzere toplam 32 fore kazık temeli atılıyor. 80 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde gidiş-geliş olacak şekilde yapımı devam eden yeni köprümüz, çok kısa zamanda yeniden ulaşıma açılacaktır” dedi.

Öte yandan, Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Poyrazdamları Mahallesine kazandırılacak olan yeni köprü için de inşaat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Kayda, “Poyrazdamları Mahallemizdeki mevcut köprünün yanına yapacağımız yeni köprünün ayak temelleri atılıyor. Yeni köprümüz, 11 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Şimdiden her iki köprümüz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.