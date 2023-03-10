Salihli'de yeni kredi ve kefalet kooperatifi kuruldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir grup esnaf ve sanatkarın girişimleriyle Sardes Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kuruldu.

Salihli'de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin ardından, kurucu başkanlığını Kamuran Ünveren'in yaptığı Sardes Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kuruluşu onaylanıp hizmete başladı. Kurulan kooperatif 1. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Dostlar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını kurucu üyelerden Hüseyin Bacak'ın yaptığı kongrede seçime tek liste ile katılan kurucu başkan Kamuran Ünveren seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan kurucu Başkan Kamuran Ünveren, “Yeni kurulan kooperatifimiz, Salihli esnafına uygun şartlarda kredi vererek esnafın zor durumuna çare arayacak. Ticaret Bakanımız ve kooperatifimizin kuruluşuna onay veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kooperatifimizin kurucu ortakları adına teşekkür eder şükranlarımızı sunarım” dedi.

Dört yıl görev yapacak olan Kamuran Ünveren Başkanlığındaki Salihli Sardes Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi Murat Güneri, Mehmet Kaya, Yasin Doğan ve Ali Güler'den oluşurken, denetim kurulu Süleyman Akın ve Nagihan Ekici'den oluştu. Bölge birliğine ise Kamuran Ünveren, Murat Güneri ve Süleyman Akın seçildi.