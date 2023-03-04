Salihli'de yeni pazaryerlerinde kuralar çekildi

Manisa'nın Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla ilçeye kazandırılan Kurtuluş Pazaryeri ve Gümüşçayı Semt Pazaryerinde bulunan tezgahlar için Salihli 5. Noteri huzurunda kuralar çekildi. Kurtuluş Pazaryerinde toplam 71 tezgah, Gümüşçayı Semt Pazaryerinde ise toplam 106 tezgah noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kurtuluş ve Gümüşçayı pazaryerleri için kura çekimi yapıldı. Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleşen kura çekiminde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, yeni pazaryerlerinde bulunan tezgahların sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimlerinin tüm pazaryeri esnaflarına hayırlı olmasını diledi.

Salihli 5. Noteri huzurunda yapılan kura çekimi öncesinde pazarcı esnafları sıra belirlemek için kura çekti. Bu sıraya göre esnaflar, 73 Manav, 7 tuhafiye, 7 şarküteri, 5 bakkaliye, 8 balıkçı, 4 ayakkabıcıdan oluşan tezgahların pazaryerindeki yerlerini belirledi. Ardından Kurtuluş Pazaryerinde bulunan 46 manav tezgahı, 7 tuhafiye tezgahı, 7 şarküteri tezgahı, 5 bakkaliye tezgahı, 4 balıkçı tezgahı ve 2 ayakkabıcı tezgahı için pazarcı esnafları kura çekerek yerlerini belirledi.

Kura çekimine, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Zabıta Müdürü Adem Keskin, oda başkanları ile pazarcı esnafları katıldı.