Salihli'de yenilenen acil servis hizmete açıldı, yatak sayısı 35'e çıkarıldı

Bölge halkına hizmet veren Manisa'nın Salihli ilçesindeki Devlet Hastanesinin yenilenen acil servisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yenileme çalışmalarının ardından acil servisteki gözlem yatak sayısı on beşten otuz beşe çıkarılırken erişkin, kadın ve çocuk olacak şekilde üç ayrı gözlem odası oluşturularak hasta mahremiyeti konusunda daha korunaklı yapıya kavuşturuldu.

Yenilenen acil servis ile ilgili bilgiler veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Yenilenen acil serviste iki adet tıbbi sekreter hasta ile arada bir duvar veya bariyer olmadan birebir, yüz yüze kayıt alma imkanı oluşturuldu. Hasta Triyaj Alanı kapalı bir odaya alınarak hasta mahremiyeti daha korunur hale getirildi. Hasta ve yakınlarının bekleme alanı genişletilerek, konulan yeni sandalyelerle misafir edebileceği hasta ve yakını sayısı iki katına çıkarıldı. İki adet Yeşil Alan Muayene Odası Bekleme Salonu'nun önünde konumlandırılarak hastaların beklemeksizin hemen Hekim Muayenesine ulaşması sağlandı. Sarı Alan Muayene Odası, Bekleme Salonu'nun köşesine yerleştirilerek hem hastalara hem de Travma ve Alçı Odası'na yakın konumlandırıldı. Böylece sarı triyaj almış, tıbbi yardıma ihtiyacı olan hastaların hemen müdahele edilmesi sağlandı. Pansuman -Enjeksiyon Odası genişletilerek hastaların rahat bir ortamda tıbbi bakımlarının yapılması sağlandı. Acil Servisteki Gözlem Yatak Sayısı on beşten otuz beşe çıkarıldı. Ayrıca erişkin, kadın ve çocuk olacak şekilde üç ayrı gözlem odası oluşturularak hasta mahremiyeti konusunda daha korunaklı yapıya kavuşturuldu. Personelin dinlenme alanı olarak kullanabileceği ayrı bir ek ünite yapılarak motivasyonu artırıldı ve daha enerjik çalışması sağlandı” diye konuştu.

Açılış programına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Gürsoy, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, AK Parti Salihli Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, belediye meclis üyeleri ve devlet hastanesi çalışanları katıldı.