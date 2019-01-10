Salihli'de yıl içerisinde abonelere doğalgaz verilecek

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2018 yılında şehir merkezinde başlayan doğalgaz hat döşeme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek bu yılın yaz aylarına kadar ilçe merkezindeki abonelere 2019'un sonuna doğru Salihli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) doğalgazın verileceğini müjdeledi.

AKSA Manisa Gaz Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek Salihli ilçe merkezi ile Salihli OSB'nin doğalgaz dağıtım planlaması hakkında bilgiler verdi. Şehir merkezindeki abonelere Temmuz-Ağustosa kadar doğalgazın verileceğini açıklayan Aksa Manisa Gaz Bölge Müdürü Başaran, “2018 yılında başlattığımız çalışmalar kapsamında şehir merkezinde 9 bin abonenin doğalgaz dağıtım hattını tamamladık. Salihli OSB'deki firmalara ise 2019 yılı sonuna kadar doğalgaz dağıtımı yapılacaktır. Şehir merkezinde doğalgaz dağıtımı için 4 noktada belirlenen regülatörlerin ilkini kurduk. Doğalgaz alt yapı çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli'nin doğalgaz hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Kayda “Salihlimize doğalgazı getirmek için büyük emek harcadık ve bunu başardık. Doğalgaz ile Organize Sanayi Bölgemiz büyük yatırımcılara kavuşacak ve işsizlik son bulacak. Yeni fabrikaların üretime geçmesiyle yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlayarak Salihli'mizin en önemli sorunu olan işsizliğe çare olacağız. Bizlere her konuda destek olan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile hükümet yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.