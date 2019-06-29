Salihli'de yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Sene sonu eğitim öğretim değerlendirme toplantısı Salihli Öğretmenevi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıya İlçe Milli Eğitim şube müdürlerinin yanı sıra okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Dilek, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanması, öğrencilerin başarı ve disiplin durumlarının okul idaresince takip edilmesi gibi konularda yöneticilerden gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.

Toplantıda ayrıca yeni kayıt döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar, okul öncesi eğitimin nitelik ve niceliğinin artırılması, okullarda yaz kursları, beceri ve tasarım atölyelerinin açılmasına önem verilmesi, okulların tadilat ve ihtiyaçları, eğitimde iyi örnekler, rehberlik komisyonlarının yaz döneminde çalışma programları gibi konular ele alınırken, toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.