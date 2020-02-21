Salihli'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine tam destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Salihli'de öğrenim gören öğrencilere Salihli Belediyesi tam destek verdi.

Salihli Belediyesi Atatürk Spor Salonu Yüzme Havuzunda proje kapsamında eğitim alan öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, eğitimden gelen bir belediye başkanı olarak eğitimle ilgili her projeye destek verdiklerini belirterek, “Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırdığımız Atatürk Spor Salonunda bulunan modern yarı olimpik yüzme havuzumuzda tesis ve antrenör desteği verdiğimiz projeye ve çocuklarımıza sunduğumuz katkıdan dolayı mutluyuz. Onlara çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise “Cumhurbaşkanlığımızın ikinci yüz günlük eylem planında yer alan ‘Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi ilçemizde öğrencilerimize yönelik olarak, bu projeye destek veren Belediyemize, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz de hazır bulundu.