İhlas Haber Ajansı

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Salihli'de zabıta ekmek gramajı denetimi yaptı

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde ekmek gramajı denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlere yönelik başlattığı uygulamada raflarda satışa sunulan ekmeklerin gramajı kontrol edilirken temizlik kurallarına uygunlukları da sıkı bir şekilde denetlendi.


Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerini sürdüren Zabıta ekipleri, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde satış yapan işyeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederek standartlara uymayan işletmelere de uyarılarda bulundu. Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde faaliyet yürüten işletmelere yönelik hijyen ve gramaj konularında denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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