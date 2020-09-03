Salihli'de zabıta haftasına pastalı kutlama

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 194'üncü yıl dönümü nedeniyle Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile birlikte belediyenin zabıta müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ve zabıta personeli çalışanlarının Zabıta Haftasını kutladı. Zabıtaların halkın her kesimine hitap eden önemli bir birim olduğunu dile getiren Başkan Kayda, “Sizlerle birlikte ilçemizdeki insanlarımızın daha huzurlu, daha sağlıklı, daha düzenli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada belki en fazla halkımızla iç içe olan, birlikte olan birimimizle biz şu an bir aradayız. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören, mesai gözetmeden halkımızın sağlığı ve huzurunun korunması anlamında büyük bir görev ve sorumluluk üstlenerek özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızın zabıta haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Zeki Kayda, zabıta haftası nedeniyle zabıta müdürlüğü personeliyle pasta kesti.