Salihli'deki 52 yıllık çöplük rehabilite ediliyor

Salihli ilçesinde bulunan vahşi depolama alanında rehabilite çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin çöp sorununu ortadan kaldıracak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye karşı duyarlı davranışını Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile gösterirken, merkez ve ilçelerdeki çöp sorununu da ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli ilçesinde vahşi çöp depolama alanını rehabilite ederek önce vatandaşlara sonrasında da çevreye karşı sorumluluğunu getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, alanda devam eden rehabilitasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da Öztürk'e eşlik ederken, Salihli ilçesi Gaffar Okkan Mahalle Muhtarı İrfan Özdemir de hazır bulundu. Yapılan rehabilite çalışmalarını yerinde inceleyen Daire Başkanı Fatih Öztürk, “Üzerinde bulunduğumuz alan Çakallar Mevki olarak bilinen ve tamamı hazine arazisi olan ve 1969 yılından bu yana düzensiz çöp depolama alanı olarak kullanılan bir alan. Bu alan 52 yıldır Salihli ve çevresinin çöplerini almakta. Yaklaşık 25 metrelik bir yükselti olduğu tahmin edilmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan rehabilitasyon süreci devam ediyor. Projelerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda onay aşamasında. Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ni 2017 yılında faaliyete geçirdik. İlçelerde yaptığımız transfer istasyonları ile çöplerin tamamı ve tren ile çöp taşıma projesi faaliyete geçtikten sonra Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde bertarafı sağlanacak. Bu aşamada alanın üst örtü çalışması devam etmekte. Gerek Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve Mahalle Muhtarı İrfan Özdemir ile bizler de işimizin başındayız. En kısa sürede üst örtü çalışması bitirilip alan rehabilite edilecek. Uzun yıllar takibi yapılacak” dedi. Gaffar Okkan Mahalle Muhtarı İrfan Özdemir, çöp sorunlarının uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, “Biz yetkililerden bu sorunun en kısa sürede ortadan kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.