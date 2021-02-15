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Salihli'deki Galatasaraylılardan kan desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaraylı taraftarlar, Kızılay’a destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Galatasaraylı taraftarlar, Kızılay'a destek amacıyla kan bağışında bulundu.


Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından Hamidiye Cami Bahçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Kan bağış kampanyasına Salihli Galatasaray Taraftarı Derneği ve ultrAslan Salihli üyeleri, sarı kırmızılı formaları ile tam destek verdi.


Farkındalık oluşturma adına kan bağış kampanyasına destek veren taraftarlara teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, “Bir Galatasaray taraftarı olarak, Salihli'deki sarı kırmızı renklere gönül veren taraftarlardan gurur ve mutluluk duydum. Kan bağışı etkinliğimizde bize destek olan ultrAslan Salihli ve Salihli Galatasaray Taraftarı Derneği üyelerine teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.

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