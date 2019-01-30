Salihli'deki köprülü kavşağın ilk etabı açılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli'ye kazandırdığı en önemli yatırımlardan biri olan köprülü kavşak projesinde çalışmalarda sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak ve trafik akışını rahatlatacak olan projede çalışmaları inceledi. E96 İzmir-Ankara karayolu üzerine yapılan ve Manisa dışından vatandaşların da yoğun olarak kullandığı kavşak projesinin mevcut durumu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Kavşağın üst geçidinde asfalt çalışması, aydınlatma ve bariyer çalışmaları tamamlandı. Çok ufak çalışımalar kaldı. Önümüzdeki 10 gün içerisinde kavşağın üst kısmını trafiğe açmaya planlıyoruz. Ardından ikinci etaptaki yan yollardaki asfalt imalatına geçeceğiz. Bu yollarda da çok fazla işimiz kalmadı. Hava şartları el verdiği takdirde mart ayının ortalarında çalışmalarımız tamamen bitmiş olur diye planlıyoruz ”dedi.