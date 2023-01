Salihli'deki rehabilitasyon merkezi “Can dostlara” şifa dağıtıyor

"Her can bizim için değerlidir" sloganı ile hizmet veren rehabilitasyon merkezinde, 2022 yılında bin 209 hayvanın tedavisini ve bakımını yapılırken, 224 hayvanı sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendirip, "Haybulans" adı verilen hayvan ambulansı ile yaralı can dostlara hızla müdahale ediyor.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, yeni cihazlarla donattığı klinikte, hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor.

Merkezde can dostların yanı sıra doğa da yaralı halde bulunan hayvanların bakımının görevli 3 veteriner hekim ve 10 personel tarafından yapıldığını anlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Merkezde hayvanların günlük bakımlarını yoğun şekilde yapıyoruz. Araç çarpması, düşme, kanama, zehirlenme vakaları sonucunda yaralanan sokak hayvanlarına olay yerinde acil müdahalede bulunabilmek amacıyla ‘Haybulans' adı verilen hayvan ambulansı hizmetini başlattık. Vatandaşlarımız, “153” ya da “0 236 714 20 65” nolu telefonları arayarak yaralanan can dostlar için Haybulansı çağırabilmektedir. Salihli Belediyesi olarak sokak hayvanlarının da bir can taşıdığını bilerek en iyi şekilde hizmet alması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.