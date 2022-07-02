İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Salihli'den 4 öğrenci Çekya'da hayallerini gerçekleştirdi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 50.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 4 öğrenci, İngilizce öğretmenleri Dilek Şahin ve Hatice Aslan'ın hazırladıkları proje çerçevesinde Çekya'nın Ostrava kentinde 1 hafta boyunca eğitim alma imkanı buldu.


Salihli'nin 50 yıl Ortaokulu öğretmenlerinden Hatice Aslan ve Dilek Şahin, Manisa Akreditasyon Projesi çerçevesinde 4 öğrenciye Çekya'nın Ostrava kentinde çift dilli eğitim yapan bir okulda bir hafta boyunca eğitim alma ve gözlem yapma şansı sunarak projelerini gerçekleştirmiş oldular


Proje çerçevesinde dört öğrenci, İngilizce eğitiminin farklı versiyonlarına değinen gerek online eğitim sürecinde tecrübe edilen online oyunlar, online ödevlendirmeler, gerekse yüz yüze sınıfta çift dille eğitim imkanı sunan projeler ve aktiviteler yapma şansı elde ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.