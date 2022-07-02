Salihli'den 4 öğrenci Çekya'da hayallerini gerçekleştirdi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören 4 öğrenci, İngilizce öğretmenleri Dilek Şahin ve Hatice Aslan'ın hazırladıkları proje çerçevesinde Çekya'nın Ostrava kentinde 1 hafta boyunca eğitim alma imkanı buldu.

Salihli'nin 50 yıl Ortaokulu öğretmenlerinden Hatice Aslan ve Dilek Şahin, Manisa Akreditasyon Projesi çerçevesinde 4 öğrenciye Çekya'nın Ostrava kentinde çift dilli eğitim yapan bir okulda bir hafta boyunca eğitim alma ve gözlem yapma şansı sunarak projelerini gerçekleştirmiş oldular

Proje çerçevesinde dört öğrenci, İngilizce eğitiminin farklı versiyonlarına değinen gerek online eğitim sürecinde tecrübe edilen online oyunlar, online ödevlendirmeler, gerekse yüz yüze sınıfta çift dille eğitim imkanı sunan projeler ve aktiviteler yapma şansı elde ettiler.