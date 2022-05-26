Salihli'den hentbol milli takım kampına 4 oyuncu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Gençlik Ve Spor Kulübü'nden 4 oyuncu, U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi. Hentbol Milli Takım kampına oyuncu davet edilmesiyle Salihli'de bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2006-2007 doğumlu erkek hentbol milli takımı için Ankara'da düzenleyeceği 1.Grup kamp kadrosunu açıkladı. 2 etap halinde düzenlenecek kamp programına farklı kulüplerden sporcular katılıp ter dökecek. 1-3 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan kampa 1922 Salihli Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları Mehmet Ayaz, Oğuzhan Gümüş, Serdar Melih Saltık ve Egehan Yenilmez davet edildi.

Milli takıma 4 oyuncunun davet edilerek Salihli'de hentbol için bir ilk gerçekleştiğini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz “Hentbol U16 Milli takım 1. Grup kampına ilk kez Salihli'den 4 oyuncu davet edildi. Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı ve Antrenörümüz Yasin Nişli'yi tebrik eder başarılarının devamını diliyorum” dedi.