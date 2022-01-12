Salihli'den Kızılay'a kan desteği

Salihli Belediye personeli, Türk Kızılayı Manisa Şubesi öncülüğünde il genelinde başlatılan ‘Sensiz Olmaz Manisa' kan bağışı kampanyasına destek verdi. Belediye hizmet binasında gerçekleşen ve gün boyu devam eden kampanyaya katılan belediye çalışanları kan bağışında bulundu.

“Sensiz Olmaz Manisa” ve “Bağışlanan Her Kan Kurtarılan Üç Can” sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyasına tüm duyarlı vatandaşları destek olmaya çağıran Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemiz hizmet binasında Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasına mesai arkadaşlarımız ile birlikte destek olduk. Kan bağışıyla hem hayatta kalıyorsun hem de başkasının hayata tutunmasına destek oluyorsun. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır. Özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz bu zor süreçte kan vererek hayatların kurtulmasına vesile olmalıyız” dedi.