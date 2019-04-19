Salihli'e taraftarlardan Kaymakam Kılıç'a forma

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftar Derneği üyeleri, Kaymakam Levent Kılıç'a ziyaret ederek, isminin yazılı olduğu 45 numaralı yeşil-beyaz forma hediye etti.

Yakup Karahan başkanlığındaki Salihli 45.5 Taraftar Derneği üyeleri, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Karahan, Kaymakam Kılıç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Karahan, bu sezon Salihli'yi Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Salihli Belediyespor ile ilçeyi Süper Amatör, 1.Amatör ve 2.Amatör Küme'de temsil eden takımları tribünlerde yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kaymakam Kılıç ise ziyaretlerinden dolayı 45.5 Taraftar derneği üyelerine teşekkür etti.

45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Karahan, ziyaret anısına Kaymakam Kılıç'a isminin yazılı olduğu 45 numaralı yeşil-beyaz formayı ve atkıyı hediye etti.