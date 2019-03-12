İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salihlili 5 judocu milli takım kampında

Salihlili 5 milli judocu 24 Mart tarihine kadar devam edecek olan Ümit Kadınlar Avrupa Kupası hazırlık kampına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Salihlili 5 milli judocu 24 Mart tarihine kadar devam edecek olan Ümit Kadınlar Avrupa Kupası hazırlık kampına katılmak üzere Ankara'ya gitti.


Bünyesinde birçok milli sporcu barından Salihli Belediyespor Judo Takımı ve 1922 Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'da yapılacak olan Ümit Kadınlar Avrupa Kupası hazırlık kampına 5 sporcu yolladı. Kampa Salihli Belediyespor Judo Takımı'ndan Hilal Öztürk, Sümeyye Demir, Şilan Bitgin, Aysun Ağdeve ile Salihli 1922 Gençlik ve Spor Kulübü'nden Duygu Dirgen katıldı.


24 Mart tarihine kadar Ankara'da gerçekleştirilecek olan kamp sonrası milli judocular, Çekya'da yapılacak olan Avrupa Kupasına katılacak.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye'yi Çekya'daki Avrupa Kupası'nda temsil edecek olan Salihlili milli judocular Öztürk, Demir, Bitgin, Ağdeve ve Dirgen'e başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.