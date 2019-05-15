Salihlili avcılar yeni başkanını seçti

Manisa'nın Salihli ilçesinde 6 yıldır başkanlık görevi yapan Hasan Demir'in görevini bırakmasının ardından yapılan kongrede Yaşar Çetin, Salihli Avcılar Kulübü Derneği'nin yeni başkanı oldu.

1947 yılında kurulan ve 490 üyesi bulunan Salihli Avcılar Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulunu dernek binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını eski kulüp başkanlarından Sebahattin Tekdal'ın yaptığı genel kurulda başkanlık için Yaşar Çetin ve Uğur Güler yarıştı. 3 dönemdir kulübün başkanlığını yaptığı Hasan Demir'in aday olmadığı genel kurula, üyeler büyük ilgi gösterirken, kongrede kullanılan oyların 245'ini alan Yaşar Çetin, Avcılar Kulübü Derneği'nin yeni başkanı seçildi.

Kongreye katılan tüm üyelere destek veren yeni Başkan Çetin “Genel kurulda kazanan kulübümüz ve doğasever avcılarımız oldu. Devraldığımız kulübümüzün bayrağını daha üst seviyelere taşımak için yönetim kurulumuz ile birlikte çalışacağız” dedi. 3 dönem kulübün başkanlığını yürüten Hasan Demir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çetin, Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Türkiye'nin 7'nci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda uluslar alanda yarışmalara ev sahipliği yapıp, ilçe tanıtımına büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Yaşar Çetin Başkanlığı'ndaki Salihli Avcılar Kulübü Derneği yönetimi ise Ahmet Özen, Atilla Aydoğdu, Denizhan Yıldız, Nihat Bakkal, Kamuran Ünveren ve Ali Kalkan'dan oluşurken denetim kurulu ise Kemal Sert, Turgut Yeşil ve Necmettin Umut'tan oluştu.