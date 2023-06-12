Salihlili Buse Yüksel, Balkan 3.'sü oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocu Buse Yüksel, Kuzey Makedonya'da yapılan Judo Ümitler Balkan Şampiyonasında 63 kiloda bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü oldu.

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası Kuzey Makedonya'da gerçekleştirildi. Balkan Şampiyonasına milli takıma temsilen Salihli'den 63 kilogramda Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcusu Kerimenur İşbecer ve 1922 Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Buse Yüksel katıldı. Şampiyonaya katılan Yüksel, 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün 3. basamağında yer almayı başardı.

Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan başarılı sporcu Buse Yüksel'i tebrik edip, başarılarının devamını diledi.