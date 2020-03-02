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Salihlili emlakçılardan birliktelik vurgusu

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Yıldırım Yılmaz başkanlığındaki Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği üyeleri birlik ve beraberlik kahvaltısında buluştu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Yıldırım Yılmaz başkanlığındaki Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği üyeleri birlik ve beraberlik kahvaltısında buluştu.


Kahvaltıda konuşan Dernek Başkanı Yılmaz, dernek üyeleri arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması adına sık sık düzenledikleri toplantılarda bir araya geldiklerini söyledi. Bölgedeki en aktif derneklerden birisi olduklarını belirten Yılmaz, başlı başına bir sektör haline gelen emlakçılık sektörünün ayakta tutulması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Düzenledikleri emlak danışmanı sınavlarında başarılı olan meslektaşlarına belgelerini takdim ettiklerini vurgulayan Yılmaz, 2020 yılının emlak sektörüne ivme kazandıracağı bir yıl olmasını diledi. Yılmaz, “Son zamanlarda bankalardaki kredi faiz oranlarındaki düşme inşallah gayrimenkul sektörüne umut olur” dedi.

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