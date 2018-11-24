Salihlili esnafın sorunu Ankara'ya iletildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Yüksel Hisar ve yönetimi, Salihli sanayi esnafının sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Ankara'ya iletti.

Yüksel Hisar Başkanlığı'ndaki Manisa Eşya Sanatkarları Odası yönetim kurulu üyeleri Cafer Özbudak, Bekir Yılmaz, Mustafa Çakır ile oda genel sekreteri Caner Gökhan'dan oluşan heyet Başkent Ankara'ya giderek bir dizi temaslarda bulundu. Heyet, ilk olarak Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu'nu ziyaret ederek oda, üye, mevzuat ve diğer konulardaki görüş ve önerilerini kendilerine dosya halinde sundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Sekreteri Naci Sulkalar ve Konfederasyon Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamlarında ayrı ayrı ziyaret eden heyet, esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve çözüm önerilerini dosya halinde kendilerine sundu.

Ankara ziyareti kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisine giden heyet burada AK Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hisar, esnaf ve sanatkarların sorunları ve mevzuat ile ilgili yaşanan sıkıntıları dile getiren dosyayı Bilen'e teslim etti.

Ziyarette ülke başta olmak üzere Manisa ve Salihli ilgili güncel konularda fikir alışverişinde bulunduklarını vurgu yapan Hisar, esas olanın önce ülke ve milletin olması gerektiği yegane amaçlarının hizmet etmek üzere olması gerekliliğinin doğruluğu konusunda içten ve samimi görüşlerini paylaştıklarını ifade etti. Hisar, ziyarette ayrıca mart ayında yapılacak olan yerel seçimler hakkında istişare ve bilgi alış verişinde bulunduklarını dile getirdi.