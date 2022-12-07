Salihlili gençler Ankara'da Anıtkabir ve tarihi yerleri gezdi

Salihli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol kçerçevesinde, ilçe merkezindeki liselere yönelik düzenlenen kültür gezisine katılan Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi ve Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri Ankara'da Anıtkabir ile tarihi yerleri gezdi.

Salihlili öğrenciler, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Atatürk Evi'ni ve burada bulunan müzeyi gezen kafile, buradan Cumhuriyetin ilan edildiği ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını ziyaret etti.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini de ziyaret eden öğrenciler, 4 milyondan fazla kitabın yer aldığı kütüphaneyi gezerek keyifli vakit geçirdi.

Kültür gezileri çerçevesinde Ankara'yı ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi ve Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendilerine böyle bir fırsat sunan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.