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Salihlili judocu Türkiye 3'üncüsü oldu

Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Salihli Belediyesporlu judocu Hilal Öztürk Türkiye 3’üncüsü oldu.

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Salihli Belediyesporlu judocu Hilal Öztürk Türkiye 3'üncüsü oldu.


Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası 57 ilden 217'si kadın, toplam 598 sporcunun katılımı ile Antalya'da gerçekleştirildi. Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya bu yıl ilk defa katılmasına rağmen kendinden 2 kategori büyükler ile yarışan Hilal Öztürk +78 kilogramda Tükiye 3'üncüsü oldu.


Ayrıca Süper ligde yarışan Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı, büyük kulüplerin karşısında mücadelesi sonucunda 5. olarak büyük bir başarıya imza attı.


Başarılı sporcu Hilal Öztürk'ü tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç judocuya spor hayatında başarılar diledi.

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