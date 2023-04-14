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Salihlili judocular, Avrupa kupasında madalya peşinde

Manisa’nın Salihli ilçesinin milli judocuları Aysun Ağdeve, Duygu Dirgen ve Mehmet Emin Çolakçivi, Avrupa kupasına katılmak üzere Polonya’ya gitti.

Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocuları Aysun Ağdeve, Duygu Dirgen ve Mehmet Emin Çolakçivi, Avrupa kupasına katılmak üzere Polonya'ya gitti.


Judo Avrupa Kupası müsabakaları cumartesi ve pazar günü Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirilecek. 24 ülkeden 177 kadın ve 262 erkek judocunun katılacağı Avrupa kupasında 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcuları 63 kiloda Aysun Ağdeve, +78 kiloda Duygu Dirgen ve +100 kiloda Mehmet Emin Çolakçivi, milli forma ile madalya mücadelesi verecek.


Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Salihlili milli judocular, Aysun Ağdeve, Duygu Dirgen ve Mehmet Emin Çolakçivi'ye başarılar diledi.

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