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Salihlili judocular Çekya'da mücadele edecek

Salihlili judocular Hilal Öztürk ve Duygu Dirgen, Çekya’da gerçekleştirilecek olan Ümitler Avrupa Kupası’nda milli formayı giyecek.

Salihlili judocular Hilal Öztürk ve Duygu Dirgen, Çekya'da gerçekleştirilecek olan Ümitler Avrupa Kupası'nda milli formayı giyecek.


Ümitler Avrupa Kupası, Cumartesi ve Pazar günü Çekya'da düzenlenecek. Avrupa Kupasına ise Salihli'den 2 sporcu katılacak. Birçok başarılara imza atan Salihli Belediyesporlu Milli Judocu Hilal Öztürk +70 kilogramda, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Duygu Dirgen'de +70 kilogramda madalya mücadelesi verecek.


Salihlili milli sporculara Çekya'daki Avrupa Kupası'nda başarılar dileyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Öztürk ve Dirgen'in Avrupa Kupası'nın ardından üç günlük ortak çalışma kampına katılacağını söyledi.

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