Salihlili judocular Manisa'da fırtına gibi esti

Salihli Belediyesporlu Judocular, Manisa'da gerçekleştirilen Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakalarında 7 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalya kazandı.

Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez yönetimindeki Salihli Belediyesporlu judocular, Manisa'da madalyaları topladı. Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakalarında, Salihli Belediyespor adına mücadele eden judocular fırtına gibi esti. Salihli Belediyesporlu judocular müsabakalarda ise 20 madalya toplayıp, ilçenin bir kez daha gururu oldu. Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakalarında 40 kilogramda Nehir Ekşi, 48 kilogramda Sümeyye Demir, 52 kilogramda Fazilet Duman, 57 kilogramda Şilan Bitgin, +70 kilogramda Duygu Dirgen, 73 kilogramda İsmail Yılmaz,

+90 kilogram Ozan Erol 1.olurken, 40 kilogramda Aysun Ağdeve, 44 kilogramda Cansu Yarıcı ve Cennet Yardımcı, +70 kilogramda Hilal Öztürk 2.olurken, 40 kilogramda Zührenaz Sipahi ve Saniye Kozak, 44 kilogramda Büşra Sevgi ve Tuğba Yılmaz, 63 kilogramda İpek Akdeniz, 50 kilogramda Kemalcan Çavdar ve İ.Behlül Kocapınar, 55 kilogramda Himmetcan Duman ile 66 kilogramda Bedirhan Yılmaz 3.oldu.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Ümitler Judo İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuların, 25-27 Ocak, tarihleri arasında Samsun ilinde yapılacak olan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başarılı olan sporcuları tebrik ederken, bu başarıda büyük pay sahibi olan Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez'e de teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.