Salihlili judocular milli takım kampında

Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı judocuları Hilal Öztürk, Duygu Dirgen ve Şilan Bitgin ile Salihli Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Sümeyye Demir, Ankara'da gerçekleştirilecek olan milli takım kampına davet edildi.

Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Milli Takım judo çalışma kampının 24 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edecek olan Salihli Belediyespor ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına başarılar diledi.