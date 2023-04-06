Salihlili judocular, milli takım kamplarında güç depolayacak

Manisa'nın Salihli ilçesinin 3 milli judocusu, Kocaeli ve Trabzon'da gerçekleştirilen milli takım kamplarında güç depolayacak.

Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Emin Çolakçivi, Kocaeli'deki Genç Erkekler Milli Takım kampına, 1922 Salihli Spor Kulübü sporcuları Aysun Ağdeve ve Duygu Dirgen ise Trabzon'daki Genç Kadınlar Milli takım kampına katıldı. Kocaeli ve Trabzon'daki milli takım kampları ise 12 Nisan'da sona erecek.

Kocaeli ve Trabzon'daki milli takım kampına katılarak güç depolayacak olan Salihlili judocular Çolakçivi, Ağdeve ve Dirgen, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan turnuvalara katılacak.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, milli Takım kamplarına 3 sporcu göndermenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.