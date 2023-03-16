Salihlili judoculardan 2 altın, 1 bronz madalya

Türkiye Judo Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesi judocuları Duygu Dirgen ve Aysun Ağdeve, elde ettikleri başarı ile altın madalyanın sahibi olurken, Mehmet Emin Çolakçivi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 14 kategoride 870 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya katılan Salihlili judocular göz doldurdu.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcularından Aysun Ağdeve 63 kilogramda, Duygu Dirgen ise +78 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Emin Çolakçivi +100 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.