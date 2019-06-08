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Salihlili Judocuya milli görev

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcusu Burak Yıldırım Bosna Hersek’de düzenlenecek Gençler Balkan Judo Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcusu Burak Yıldırım Bosna Hersek'de düzenlenecek Gençler Balkan Judo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.


Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcusu Burak Yıldırım Bosna Hersek'de düzenlenecek Gençler Balkan Judo Şampiyonasında katılacak. Ay-Yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek olan Yıldırım şampiyon olarak İstiklal Marşı'nı Bosna Hersek'te okutmayı hedefliyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gençler Balkan Judo Şampiyonasında ülkemizi ve Salihli Belediyespor'u temsil edecek olan genç judocu Burak Yıldırım'a başarılar diledi.

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